Семёнов — о своей ошибке на Евро: «Единственный враг народа тогда был я»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, как воспринял свою ошибку в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Бельгии (0:3), после которой гол забил Ромелу Лукаку.

33-летний футболист признался, что та оплошность оказала на него определённое психологическое давление, однако сейчас, по словам Семёнова, с ним всё хорошо.

«Единственный враг народа тогда был я. Это уже пройденный этап», — цитирует Семёнова «РБ Спорт».

Напомним, что на том турнире сборная России не смогла выйти из группы, заняв в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией последнюю четвёртую строчку.