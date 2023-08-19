​Кьеллини: «В 2021-м мы были на пике»

Итальянская сборная является действующим чемпионом Европы, она выиграла турнир в 2021 году, и один из творцов того успеха, Джорджо Кьеллини, поделился своими воспоминаниями о том триумфе.

- Так получилось, что наш пик пришелся как раз на чемпионат Европы, после чего начался спад, к тому же, мы чуть недооценили наши первые матчи после ЧЕ, еще стояла эйфория по поводу победы на «Уэмбли», - цитирует слова Кьеллини La Stampa.

Сборная Италии сразу после чемпионата Европы сыграла вничью с болгарами и швейцарцами - во многом из-за этого она не попала впоследствии на чемпионат мира в Катаре.