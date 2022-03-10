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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Италии прощается с Puma и будет носить Adidas

10 Марта 2022 • 00:41 Комментировать

Смена технического партнера в стане чемпионов Европы - отныне одевать «скуадру адзурру» будет компания Adidas, после того, как последние годы она сотрудничала с компанией Puma. Впрочем, ближайшие матчи будут отыграны в футболках Puma - соглашение с Adidas вступит в силу только в 2023 году.

Контракт затронет все национальные сборные Италии, не только футбольную - это и футзал, это и женский футбол, пляжный футбол, детские и юношеские сборные также.

Напомним, что в прошлом году сборная Италии впервые после 1968 года выиграла титул чемпиона Европы, обыграв в финале по пенальти английскую сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
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