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Жирков пропустил тренировку сборной России

15 Июня 2021, 12:39,

Сборная России провела очередную тренировку перед поединком против национальной команды Финляндии в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.

Стоит отметить, что занятие пропустил 37-летний защитник Юрий Жирков, получивший травму в матче с Бельгией. Остальные футболисты сборной России провели тренировку в общей группе.

Матч Россия - Финляндия состоится в среду, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало - 22:00 по местному времени.

В первом туре подопечные Станислава Черчесова потерпели крупное поражение от Бельгии со счетом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Юрий Жирков
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