Зобнин - о матче с Финляндией: «Нужно выходить и забирать своё»

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16 Июня 2021, 11:32,
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Хавбек сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиям от поединка против национальной команды Финляндии на чемпионате Европы-2020.
«Нужно просто выходить и забирать свое. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше», - поведал полузащитник в интервью пресс-службе УЕФА.
Матч пройдет на «Газпром Арене» в среду, 16 июня. Начало запланировано в 16:00 по московскому времени.
После первого тура сборная России занимает последнее место в своей группе. В стартовом матче подопечные Черчесова проиграли Бельгии со счетом 0:3.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Роман Зобнин, Сборная Финляндии