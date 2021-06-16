Зобнин - о матче с Финляндией: «Нужно выходить и забирать своё»

Хавбек сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиям от поединка против национальной команды Финляндии на чемпионате Европы-2020.

«Нужно просто выходить и забирать свое. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше», - поведал полузащитник в интервью пресс-службе УЕФА.

Матч пройдет на «Газпром Арене» в среду, 16 июня. Начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

После первого тура сборная России занимает последнее место в своей группе. В стартовом матче подопечные Черчесова проиграли Бельгии со счетом 0:3.

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