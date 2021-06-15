​Как сборная России раньше играла против Финляндии

В среду сборная России проведёт второй матч на чемпионате Европы. Соперником команды Станислава Черчесова будет команда Финляндии, которая в первом туре обыграла Данию с минимальным результатом 1:0.

Сборные России и Финляндии ранее пересекались четыре раза. Впервые это случилось в отборе на Евро-1996. В Хельсинки российская национальная команда тогда не оставила ни малейших шансов сопернику, победив на выезде со счётом 6:0. Спустя три месяца сборная России обыграла Финляндию и в «Лужниках», правда, некрупно – 3:1.

Также национальные команды России и Финляндии соперничали в отборе на чемпионат мира 2010 года. Тогда российская сборная дважды обыграла финнов с одинаковым счётом 3:0.

Сборные России и Финляндии начнут матч в Санкт-Петербурге 16 июня в 16:00 по московскому времени.