Черчесов отреагировал на критику в адрес сборной России

Российская сборная столкнулась с критикой после поражения от Бельгии с результатом 0:3 на старте Евро. Болельщики остались разочарованы не столько результатом – всё-таки по уровню бельгийцы куда выше – сколько качеством игры команды.

«Критика была заслуженной. Критика может быть заслуженной не только после поражений, но и после побед. Нам нужно реабилитироваться», - высказался Черчесов в ходе вторничной пресс-конференции.

Реабилитироваться команда Станислава Черчесова попробует 16 июня в матче против Финляндии. Финны стартовали на Евро-2020 с победы над Данией со счётом 1:0.