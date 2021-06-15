Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Черчесов отреагировал на критику в адрес сборной России

15 Июня 2021, 15:53,

Российская сборная столкнулась с критикой после поражения от Бельгии с результатом 0:3 на старте Евро. Болельщики остались разочарованы не столько результатом – всё-таки по уровню бельгийцы куда выше – сколько качеством игры команды.

«Критика была заслуженной. Критика может быть заслуженной не только после поражений, но и после побед. Нам нужно реабилитироваться», - высказался Черчесов в ходе вторничной пресс-конференции.

Реабилитироваться команда Станислава Черчесова попробует 16 июня в матче против Финляндии. Финны стартовали на Евро-2020 с победы над Данией со счётом 1:0.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
crocodile
15 Июня 2021, 17:20

в общем, да.
только вот этот пассаж непонятен: "Критика может быть заслуженной не только после поражений, но и после побед"
- хотелось бы поконкретнее, о каких победах речь?

0
Bourgignon Alex
15 Июня 2021, 17:03

Он, может быть, и проявил бы себя, но... У него ничего же нет: ни идей, ни нормальных футболистов. Одын, совсем одын...

0
Super fanat
15 Июня 2021, 16:45

Черчесов, не просто так же тебе вручили орден. Прояви себя с финнами, команда-то ниже классом. Нужно просто сыграть в атакующий футбол с нормальной подстраховкой сзади. Впрочем, учитывая уровень обороны сборной, может, нужно и в обороне посидеть. Но не атаковать против Финляндии - себя не уважать! Группа вполне проходная, надо только собраться и показать, почему тебя назначили главным тренером. Для меня матч с Бельгией не так показателен (хотя позорище, конечно), как будут показательны матчи с Данией и Финляндией. Командами, приближёнными или равными по классу.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду