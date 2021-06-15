Черчесов отреагировал на критику в адрес сборной России

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15 Июня 2021, 15:53,
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Российская сборная столкнулась с критикой после поражения от Бельгии с результатом 0:3 на старте Евро. Болельщики остались разочарованы не столько результатом – всё-таки по уровню бельгийцы куда выше – сколько качеством игры команды.
«Критика была заслуженной. Критика может быть заслуженной не только после поражений, но и после побед. Нам нужно реабилитироваться», - высказался Черчесов в ходе вторничной пресс-конференции.
Реабилитироваться команда Станислава Черчесова попробует 16 июня в матче против Финляндии. Финны стартовали на Евро-2020 с победы над Данией со счётом 1:0.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
в общем, да.
только вот этот пассаж непонятен: "Критика может быть заслуженной не только после поражений, но и после побед"
- хотелось бы поконкретнее, о каких победах речь?
Он, может быть, и проявил бы себя, но... У него ничего же нет: ни идей, ни нормальных футболистов. Одын, совсем одын...
Черчесов, не просто так же тебе вручили орден. Прояви себя с финнами, команда-то ниже классом. Нужно просто сыграть в атакующий футбол с нормальной подстраховкой сзади. Впрочем, учитывая уровень обороны сборной, может, нужно и в обороне посидеть. Но не атаковать против Финляндии - себя не уважать! Группа вполне проходная, надо только собраться и показать, почему тебя назначили главным тренером. Для меня матч с Бельгией не так показателен (хотя позорище, конечно), как будут показательны матчи с Данией и Финляндией. Командами, приближёнными или равными по классу.