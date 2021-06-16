Сборная России показала форму на матч с Финляндией

Сборная России показала форму, в которой сыграет против национальной команды Финляндии во втором туре группового раунда чемпионата Европы-2020.

Как сообщает пресс-служба в твиттер-аккаунте, подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в красных футболках. Голкипер сыграет в черной экипировке.

Поединок сборных Финляндии и России пройдет сегодня, 16 июня, начало - 16:00 по московскому времени. Игру примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Текстовая трансляция встречи будет организована на Liveresult.ru.

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