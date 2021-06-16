Осинькин: «Не могу сказать, что получил удовольствие от игры сборной России»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на клубном канале в YouTube поделился впечатлениями от Евро-2020 и проекта календаря чемпионата России.

- У вас очень насыщенная программа этого сбора. В связи с этим успеваете следить за чемпионатом Европы?

- Хотелось бы больше. Насыщенность последних дней перед выездом на сбор была такая, что непросто за всеми играми следить, но я побывал в Санкт-Петербурге на матче сборной России. Не могу сказать, что получил удовольствие, но я видел игру и определенные выводы с профессиональной точки зрения я сделал.

- У нас две игры осталось на групповой стадии. Может быть, вы планируете массовый просмотр?

- Да нет, у нас большая работа. И здесь в комнате хорошие условия для просмотра. Был командный просмотр матча, но это только мероприятие. Сделать это обучающим, тактическим очень сложно. Если и будут интересные матчи, мы обязательно сделаем нарезки, поговорим с футболистами о плюсах, минусах и не только нашей команды, но и других команд. Вы видели, как бельгийцы с нами играли в очень интересный футбол. Всем наверняка понравился матч Нидерланды - Украина. Я уверен, еще много интересных матчей будет на этом чемпионате.

- Наконец-то появился долгожданный проект календаря. Вы начинаете двумя матчами. Как вы оцениваете?

- Можно банально ответить. Всегда все сыграют друг с другом. Но действительно в календаре есть детали и нюансы. Для себя мы изучим, посмотрим, но надо готовиться, надо быть в таком состоянии, чтобы все-таки уже какие-то нюансы календаря мы могли отодвинуть куда-то как не самое важное. Самое важное - это наша игра.