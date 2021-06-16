Осинькин: «Не могу сказать, что получил удовольствие от игры сборной России»

|
16 Июня 2021, 10:37,
|
|
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на клубном канале в YouTube поделился впечатлениями от Евро-2020 и проекта календаря чемпионата России.
- У вас очень насыщенная программа этого сбора. В связи с этим успеваете следить за чемпионатом Европы?
- Хотелось бы больше. Насыщенность последних дней перед выездом на сбор была такая, что непросто за всеми играми следить, но я побывал в Санкт-Петербурге на матче сборной России. Не могу сказать, что получил удовольствие, но я видел игру и определенные выводы с профессиональной точки зрения я сделал.
- У нас две игры осталось на групповой стадии. Может быть, вы планируете массовый просмотр?
- Да нет, у нас большая работа. И здесь в комнате хорошие условия для просмотра. Был командный просмотр матча, но это только мероприятие. Сделать это обучающим, тактическим очень сложно. Если и будут интересные матчи, мы обязательно сделаем нарезки, поговорим с футболистами о плюсах, минусах и не только нашей команды, но и других команд. Вы видели, как бельгийцы с нами играли в очень интересный футбол. Всем наверняка понравился матч Нидерланды - Украина. Я уверен, еще много интересных матчей будет на этом чемпионате.
- Наконец-то появился долгожданный проект календаря. Вы начинаете двумя матчами. Как вы оцениваете?
- Можно банально ответить. Всегда все сыграют друг с другом. Но действительно в календаре есть детали и нюансы. Для себя мы изучим, посмотрим, но надо готовиться, надо быть в таком состоянии, чтобы все-таки уже какие-то нюансы календаря мы могли отодвинуть куда-то как не самое важное. Самое важное - это наша игра.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Игорь Осинькин