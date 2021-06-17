Орлов: «Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба»

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17 Июня 2021, 12:30,
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление форварда Артёма Дзюбы и хавбека Алексея Миранчука во вчерашнем поединке группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии (1:0).
«Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист - незаменимый. Он был лучшим игроком матча», - поведал Орлов на своем канале в Youtube.
Напомним, что решающий гол во вчерашней встрече забил Миранчук в конце первого тайма. Благодаря победе сборная России поднялась с четвертого на второе место в группе.
В третьем туре подопечные Черчесова сыграют против Дании в Копенгагене. Встреча состоится 21 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба, Алексей Миранчук, Геннадий Орлов
Лёхи не хватает только агрессии,у парня есть талант,он может из ничего сделать гол,но ему не хватает агрессии.
Орлов.... убожество это ...момент просмотри сначала ...