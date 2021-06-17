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Терёхин: «Сборная России работала на результат, было не до красивой игры»

17 Июня 2021, 09:52,

Бывший футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о минимальной победе сборной России над командой Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Сборная работала на результат, было не до красивой игры. Да и нет у нашей команды красивой игры. Хорошо, что смогли удержать счет и победить. Могли и проиграть», - приводит слова Терёхина издание Rusfootball.

После вчерашней победы сборная России занимает второе место в своей группе. В третьем туре коллектив Черчесова сыграет против команды Дании в Копенгагене. Встреча состоится 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Олег Терёхин
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