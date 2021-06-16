Дивеев: «Мы отдадим все силы в матче с Данией»

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16 Июня 2021, 20:00,
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Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал победу над командой Финляндии со счётом 1:0.
Дивеев признался, что хотел помочь голкиперу сборной России Матвею Сафонову провести матч без пропущенных мячей, поэтому оборонялся с максимальной концентрацией. Также игрок московского ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку, однако не отрицает, что россияне могли забить больше. Также Дивеев обещает, что национальная команда страны отдаст все силы на поле в Копенгагене в игре против Дании, чтобы добиться необходимого результата, как передаёт слова футболиста официальный сайт УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Чемпионат Европы-2020, Игорь Дивеев