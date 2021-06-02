​Талисман филин и звезда Пукки: представляем сборную Финляндии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает представлять команды, которые уже очень скоро выступят на чемпионате Европы. На очереди сборная Финляндии – один из соперников сборной России по групповому этапу.

Путь на Евро

Сборная Финляндии впервые выступит на крупном турнире. При этом путёвку на чемпионат Европы финны завоевали не через открывшееся для более скромных сборных окошко плей-офф Лиги наций, а напрямую через отбор. В своей группе сборная Финляндии заняла второе место, опередив Грецию и Боснию и Герцеговину.

М Команда И В Н П РМ О 1 Италия 10 10 0 0 37:4 30 2 Финляндия 10 6 0 4 16:10 18 3 Греция 10 4 2 4 12:14 14 4 Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20:17 14 5 Армения 10 3 1 6 14:25 10 6 Лихтенштейн 10 0 2 8 2:31 2

Сборная Финляндии носит прозвище «филины», причём связано это прозвище с одним интересным случаем. В 2007 году игру финнов против Бельгии прервал филин. Птица немного посидела на перекладине и улетела, став настоящим талисманом местной сборной.

Команда

Игрок Клуб Вратари Лукаш Градецкий Байер Есс Йоронен Брешиа Ансси Яаккола Бристоль Роверс Защитники Паулюс Араюури Пафос Даниэль О'Шонесси ХИК Йоона Тойвио Хеккен Лео Вяйсянен Эльфсборг Саули Вяйсянен Кьево Томас Лам ПЕК Зволле Николай Алхо МТК Йере Уронен Генк Юкка Райтала Миннесота Роберт Иванов Варта Полузащитники Глен Камара Рейнджерс Роберт Тэйлор Бранн Робин Лод Миннесота Фредрик Йенсен Аугсбург Расмус Шуллер Юргорден Пюрю Сойри Эсбьерг Тим Спарв Лариса Йони Кауко Эсбьерг Онни Валакари Пафон Нападающие Теэму Пукки Норвич Йоэль Похьянпало Унион Берлин Ласси Лаппалайнен Монреаль Маркус Форсс Брентфорд

Если посмотреть на состав сборной Финляндии, то можно обратить внимание на то, что только один футболист представляет местный чемпионат. Остальные игроки выступают в разных странах мира, в том числе в МЛС.

Звезда

Самым известным футболистом сегодняшней сборной Финляндии является нападающий Теэму Пукки. Поиграв во многих странах, последние три сезона Пукки проводит в Англии, где защищает цвета «Норвича». В 41 матче Чемпионшипа в завершившемся сезоне финский нападающий записал на свой счёт 26 голов и расположился на третьей строчке рейтинга бомбардиров. На сегодняшний день на счету Теэму Пукки 30 голов за сборную Финляндии. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды, форварду осталось отметиться тремя результативными ударами.

Тренер

Тренерский мостик в сборной Финляндии занимает 57-летний Маркку Канерва. На клубном уровне этот специалист работал только на начальных этапах своей тренерской карьеры. В начале 2004 года Канерва возглавил молодёжную сборную Финляндии и работал с командой на протяжении шести лет. Затем Маркку перешёл в главную команду страны, работая в штабах других специалистов, а в некоторые периоды и исполняющим обязанности главного тренера. Полноценным рулевым «филинов» Канерва стал в конце 2016 года. С тех пор в 46 матчах под руководством этого тренера сборная Финляндии отпраздновала 23 победы при 7 ничьих и 16 поражениях.

Календарь и цели

Дата Матч 12 июня Дания - Финляндия 16 июня Финляндия - РОССИЯ 21 июня Финляндия - Бельгия

Сборная Финляндии будет стараться достойно показать себя на дебютном чемпионате Европы. Пожалуй, так и можно сформировать цель, которую будет преследовать на континентальном форуме команды Маркку Канервы. Если «филины» смогут зацепиться за билет в плей-офф, это будет огромным успехом для дебютанта. Если же команда не окажется в 1/8 финала, но при этом даст бой своим оппонентам на групповой стадии, никто не подумает бросить камень в огород сборной Финляндии.

Прогноз

Сборная Финляндии уступает в классе всем своим соперникам на групповой стадии чемпионата Европы, не говоря уже об отсутствии опыта. Команда Маркку Канервы за счёт желания может навязать борьбу датчанам и россиянам, но если делать прогноз, то мы бы поставили «филинов» на четвёртое место в квартете В.

Представление команд Евро-2020