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​Эриксен попросил игроков сборной Дании продолжить матч с финнами

12 Июня 2021, 22:01,

Футбольный матч между сборными Дании и Финляндии прерывался почти на два часа. Дело в том, что в концовке первого тайма датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание и был госпитализирован. СМИ сообщали о том, что футболист перенёс остановку сердца.

В 21:30 по Москве сборные Дании и Финляндии продолжили матч. Как сообщает Sports Studio, Кристиан Эриксен попросил партнёров продолжить игру, сказав, что ему становится лучше. По данным источника, Эриксен звонил футболистам через FaceTime.

Следить за вторым таймом матча Дания – Финляндия можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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