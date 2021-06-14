Телеканал «Россия 1» показал фейковый сюжет с Эриксеном, у которого остановилось сердце

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пережил клиническую смерть прямо на поле во время матча Евро-2020 с финнами. Весь футбольный мир желает пострадавшему крепкого здоровья и максимально полного восстановления, а также возвращения на поле.

К сожалению, в сети Интернет появилось недостоверное видео с улыбающимся Эриксеном, который приветствует болельщиков из открытого окна больницы. Якобы оно свежее. Дело в том, что этот ролик появился во время медобследования датчанина во время трансфера из «Тоттенхэма» в «Интер».

К сожалению, многие болельщики введены в заблуждение, в том числе и из-за того, что видео было показано в эфире канала «Россия 1».

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