Телеканал «Россия 1» показал фейковый сюжет с Эриксеном, у которого остановилось сердце

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14 Июня 2021, 20:42,
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пережил клиническую смерть прямо на поле во время матча Евро-2020 с финнами. Весь футбольный мир желает пострадавшему крепкого здоровья и максимально полного восстановления, а также возвращения на поле.
К сожалению, в сети Интернет появилось недостоверное видео с улыбающимся Эриксеном, который приветствует болельщиков из открытого окна больницы. Якобы оно свежее. Дело в том, что этот ролик появился во время медобследования датчанина во время трансфера из «Тоттенхэма» в «Интер».
К сожалению, многие болельщики введены в заблуждение, в том числе и из-за того, что видео было показано в эфире канала «Россия 1».
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Там редкость не фейковые сюжеты, а не подобные. Чему удивляться?
Россия-1 мастера по фейковым сюжетам) Там один Кисель чего стоит и Скобеева с длинным мужиком)) Нормальный человек смотреть это не может..