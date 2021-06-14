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Телеканал «Россия 1» показал фейковый сюжет с Эриксеном, у которого остановилось сердце

14 Июня 2021, 20:42,

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пережил клиническую смерть прямо на поле во время матча Евро-2020 с финнами. Весь футбольный мир желает пострадавшему крепкого здоровья и максимально полного восстановления, а также возвращения на поле.

К сожалению, в сети Интернет появилось недостоверное видео с улыбающимся Эриксеном, который приветствует болельщиков из открытого окна больницы. Якобы оно свежее. Дело в том, что этот ролик появился во время медобследования датчанина во время трансфера из «Тоттенхэма» в «Интер».

К сожалению, многие болельщики введены в заблуждение, в том числе и из-за того, что видео было показано в эфире канала «Россия 1».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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Комментарии (2)
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1
779
14 Июня 2021, 21:17

Там редкость не фейковые сюжеты, а не подобные. Чему удивляться?

3
ILLNAT
14 Июня 2021, 20:57

Россия-1 мастера по фейковым сюжетам) Там один Кисель чего стоит и Скобеева с длинным мужиком)) Нормальный человек смотреть это не может..

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