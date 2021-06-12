​У Эриксена на поле произошла остановка сердца

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12 Июня 2021, 20:24,
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Вся футбольная Европа всеми мыслями с Кристианом Эриксеном. Во время матча между сборными Дании и Финляндии полузащитник вдруг рухнул на газон. Медики быстро среагировали, начав реанимационные действия.
Датские СМИ пишут о том, что у Кристиана Эриксена произошла остановка сердца. Футболист был госпитализирован.
Судя по появившейся фотографии, Эриксена увозили со стадиона в сознании.
Матч Дания – Финляндия пока значится как «приостановленный». Сообщалось, что УЕФА может принять решение о переносе встречи на другой день, учитывая обстоятельства.Embed from Getty Images
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен