​У Эриксена на поле произошла остановка сердца

Вся футбольная Европа всеми мыслями с Кристианом Эриксеном. Во время матча между сборными Дании и Финляндии полузащитник вдруг рухнул на газон. Медики быстро среагировали, начав реанимационные действия.

Датские СМИ пишут о том, что у Кристиана Эриксена произошла остановка сердца. Футболист был госпитализирован.

Судя по появившейся фотографии, Эриксена увозили со стадиона в сознании.

Матч Дания – Финляндия пока значится как «приостановленный». Сообщалось, что УЕФА может принять решение о переносе встречи на другой день, учитывая обстоятельства.