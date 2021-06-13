​Тренер сборной Дании: «Думаю, нам не следовало продолжать матч»

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13 Июня 2021, 16:59,
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Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался по поводу решения футболистов продолжить субботний матч Евро-2020 против Финляндии.
«Оглядываясь назад, честно говоря, я думаю, что нам не следовало продолжать матч. Я горжусь тем, что мои футболисты смогли мобилизоваться и попытаться выиграть. Они были выдающимися. Но моя совесть не совсем чиста из-за того, что мы продолжили матч в такой ситуации», - рассказал Хьюлманд на пресс-конференции.
Напомним, что сборная Дании проиграла Финляндии со счётом 0:1.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Каспер Хьюлманд