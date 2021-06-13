​Тренер сборной Дании: «Думаю, нам не следовало продолжать матч»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался по поводу решения футболистов продолжить субботний матч Евро-2020 против Финляндии.

«Оглядываясь назад, честно говоря, я думаю, что нам не следовало продолжать матч. Я горжусь тем, что мои футболисты смогли мобилизоваться и попытаться выиграть. Они были выдающимися. Но моя совесть не совсем чиста из-за того, что мы продолжили матч в такой ситуации», - рассказал Хьюлманд на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Дании проиграла Финляндии со счётом 0:1.