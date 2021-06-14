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​Петер Шмейхель: «Сборной Дании могли засчитать поражение 0:3 за отказ доиграть матч»

14 Июня 2021, 14:52,

Известный в прошлом датский футболист Петер Шмейхель, отец действующего вратаря сборной Дании Каспера, высказался по поводу ситуации на матче Дания – Финляндия, когда Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца.

«Я видел официальную цитату УЕФА, в которой говорилось, что они приняли решение продолжить матч по настоянию игроков. Я знаю, что это неправда. Им предложили три варианта. Первый - доиграть матч сразу. Второй - доиграть матч в 12:00 следующего дня. И третий вариант – поражение 0:3. Так что думайте сами, был ли выбор у игроков. Я не думаю, что он был», - цитирует Шмейхеля Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Петер Шмейхель
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