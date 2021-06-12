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​Эриксена унесли с поля на каталке, завесив полотенцами

12 Июня 2021, 20:01,

Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был омрачён ужасной ситуацией с полузащитником Кристианом Эриксеном. В конце первого тайма футболист рухнул на газон без видимой на то причины.

Поначалу Эриксену делали непрямой массаж сердца. Затем футболиста погрузили на каталку и увезли с поля на специальной каталке. При этом зона каталки была завешена полотенцами и флагом сборной Финляндии, который передали болельщики, а также окружена датскими футболистами, чтобы никто не мог ничего увидеть и сделать фотографии.

Вероятно, матч между сборными Дании и Финляндии возобновлён сегодня не будет.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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Комментарии (1)
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3
Милка
12 Июня 2021, 20:07

Там по-моему дефибриллятор ещё использовали.
Господи,спаси его

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