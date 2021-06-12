​Эриксена унесли с поля на каталке, завесив полотенцами

Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был омрачён ужасной ситуацией с полузащитником Кристианом Эриксеном. В конце первого тайма футболист рухнул на газон без видимой на то причины.

Поначалу Эриксену делали непрямой массаж сердца. Затем футболиста погрузили на каталку и увезли с поля на специальной каталке. При этом зона каталки была завешена полотенцами и флагом сборной Финляндии, который передали болельщики, а также окружена датскими футболистами, чтобы никто не мог ничего увидеть и сделать фотографии.

Вероятно, матч между сборными Дании и Финляндии возобновлён сегодня не будет.