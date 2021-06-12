Футболист, который перенёс остановку сердца, отреагировал на ситуацию с Эриксеном

Второй день чемпионата Европы язык не поворачивается назвать футбольным. Все турнирные дела отошли на второй план – весь мир переживает за Кристиана Эриксена, который в конце первого тайма матча Дания – Финляндия рухнул на газон. СМИ сообщали, что речь идёт об остановке сердца. В настоящее время состояние датчанина стабильно, он находится в госпитале.

Между тем, на ситуацию отреагировал Фабрис Муамба. Этот игрок в 2012 году перенёс остановку сердца во время футбольного матча «Болтона», цвета которого он защищал, против «Тоттенхэма».

«Пожалуйста, Господи», - написал Муамба на своей странице в Twitter.

Фабрису Муамба из-за проблем с сердцем пришлось завершить карьеру.