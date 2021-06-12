Состояние Эриксена стабильно, новая информация появится в 20:45

Появилась информация о состоянии Кристиана Эриксена, за жизнь и здоровье которого в настоящий момент переживает вся футбольная Европа. Как сообщает beIN Sports, Эриксен находится в стабильном состоянии.

Футболист был доставлен в госпиталь, о чём объявил диктор на стадионе в Копенгагене. Болельщики после этого принялись скандировать фамилию Эриксена. Новая порция информации появится в 20:45.

Напомним, что Кристиан Эриксен рухнул на футбольный газон в конце первого тайма матча Дания – Финляндия при счёте 0:0 на табло. Работники медицинского штаба сразу же принялись выполнять реанимационные действия.