​Эриксена увезли со стадиона в сознании (фото)

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12 Июня 2021, 20:20,
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Матч сборных Дании и Финляндии был приостановлен из-за ужасной ситуации с Кристианом Эриксеном. В концовке первого тайма датчанин оказался на газоне без контакта с другими игроками. Медики начали реанимационные процедуры, а на глазах многих футболистов появились слёзы.
СМИ сообщали о том, что Кристиана Эриксена увезли в ближайший госпиталь. Судя по появившемуся фото, датчанин находился в сознании, хотя на его лице и была кислородная маска.Embed from Getty Images
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Скорее всего, матч Дания – Финляндия не будет доигран в субботу.
«Евро-Футбол.Ру» продолжает внимательно следить за ситуацией.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
Лишь бы жив был....
неплохая новость.. главное чтобы все обошлось..