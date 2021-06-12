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​Эриксена увезли со стадиона в сознании (фото)

12 Июня 2021, 20:20,

Матч сборных Дании и Финляндии был приостановлен из-за ужасной ситуации с Кристианом Эриксеном. В концовке первого тайма датчанин оказался на газоне без контакта с другими игроками. Медики начали реанимационные процедуры, а на глазах многих футболистов появились слёзы.

СМИ сообщали о том, что Кристиана Эриксена увезли в ближайший госпиталь. Судя по появившемуся фото, датчанин находился в сознании, хотя на его лице и была кислородная маска.

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Embed from Getty ImagesEmbed from Getty Images

Скорее всего, матч Дания – Финляндия не будет доигран в субботу.

«Евро-Футбол.Ру» продолжает внимательно следить за ситуацией.

1
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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Комментарии (3)
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1
nodir-2416
12 Июня 2021, 20:41
Здоровья Эриксену
3
ARTUR
12 Июня 2021, 20:25

Лишь бы жив был....

3
ингерман
12 Июня 2021, 20:23

неплохая новость.. главное чтобы все обошлось..

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