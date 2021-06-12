​Эриксена увезли со стадиона в сознании (фото)

Матч сборных Дании и Финляндии был приостановлен из-за ужасной ситуации с Кристианом Эриксеном. В концовке первого тайма датчанин оказался на газоне без контакта с другими игроками. Медики начали реанимационные процедуры, а на глазах многих футболистов появились слёзы.

СМИ сообщали о том, что Кристиана Эриксена увезли в ближайший госпиталь. Судя по появившемуся фото, датчанин находился в сознании, хотя на его лице и была кислородная маска.

Скорее всего, матч Дания – Финляндия не будет доигран в субботу.

«Евро-Футбол.Ру» продолжает внимательно следить за ситуацией.