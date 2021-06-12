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Приступ Эриксена и отражённый пенальти: Дебютант Финляндия обыграла Данию в сверхдлинном матче

12 Июня 2021, 22:30,

Матч соперников сборной России Дании и Финляндии продлился три с половиной часа из-за предположительно остановки сердца у Кристиана Эриксена.

Видеотрансляция матча Дания - Финляндия

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Протокол игры  
Дания 0:1 Финляндия
    59' Похьянпало Йоэль (0:1)
Шмейхель Каспер Васс Даниэль   76' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   76') Кьяер Симон   63' (Ольсен Сков Андреас (   63') Кристенсен Андреас Меле Йоаким Эриксен Кристиан   43' (Йенсен Матиас (   43') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Делани Томас   76' (Корнелиус Андреас (   76') Поульсен Юссуф Винд Жонас   63' (Вестергор Янник (   63') Брайтвайт Мартин
Запасные: Дольберг Каспер Рённов Фредерик Андерсен Йоаким Лоссль Йонас Бойлесен Николай Норгор Кристиан Дамсгор Миккель
Градецки Лукаш Тойвио Йоона Араюури Паулус О'Шоунесси Даниэль Райтала Юкка Лод Робин   5' Спарв Тим   51'   77' (Кауко Йони (   77') Камара Глен Уронен Йере Похьянпало Йоэль Пукки Теэму   77' (Шуллер Расмус (   77')
Запасные: Йоронен Йессе Иванов Роберт Яаккола Ансси Форсс Маркус Хямяляйнен Нико Соири Пюрю Лаппалайнен Ласси Тейлор Роберт Вяйсянен Лео Йенсен Фредрик
12 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

Датчане, у которых хватает известных имён в составе, точно рассчитывают выйти из группы, и они ведь в своё время даже выигрывали чемпионат Европы – это произошло в 1992 году. Ну а шанс Финляндии в том, что её могут недооценить. Эта сборная впервые попала на крупный турнир, поэтому по умолчанию не может считаться каким-то там фаворитом. Но зато у неё есть супербомбардир Теему Пукки. Да и вообще, реформированная к 2016 году схема европейских чемпионатов открыла новое дыхание для малозаметных раньше сборных. Вспомните, например, как выступили на Евро во Франции пять лет назад команды Уэльса, Венгрии, Исландии и Северной Ирландии.

Кстати, в отчётном матче сборная Дании играла же у себя дома, что было для неё дополнительной мотивацией действовать первым номером. «Алая гвардия» создала за сорок минут первого тайма несколько шансов, которые можно охарактеризовать как нечто среднее между полумоментами и настоящими моментами. На седьмой минуте Градецки первый раз серьёзно вступил в игру, отразив плотный удар Брайтвайта. Через несколько минут финский вратарь парировал выстрел головой от Хейбьерга. Вскоре Делейни выполнил попытку на дальней штанге после розыгрыша углового – выше створа. На 26-й минуте хозяева вывели на чужие ворота Брайтвайта, который с левого полуфланга тоже не попал в ворота.

Команда Каспера Хьюлманда не преуспевала в открытии счёта, но у неё, как казалось, был впереди в распоряжении ещё целый второй тайм, не считая нескольких последних минут первого. Однако произошла внештатная ситуация, из-за которой матч был прерван. Эриксен, которому предназначался вброс аута на левом фланге, вдруг упал без контакта с кем-либо из других футболистов…

И ладно бы просто упал, но у него заплелись ноги, он потерял сознание. Реанимационные мероприятия, а Кристиану стали делать даже непрямой массаж сердца, не помогали. Игроки сборной Дании собрались вокруг него, переживая за товарища, а на бровке жену Эриксена успокаивали Кьяер и Шмейхель. Вскоре команды и официальные лица ушли в подтрибунку, а Эриксена увезли туда и впоследствии в госпиталь в кислородной маске, но всё-таки в сознании.

Более часа болельщики находились в неведении относительно того, что будет с матчем дальше. Возникла ошибочная информация о переносе оставшегося времени игры на воскресный полдень, которая была опровергнута. В итоге после объявления о стабилизации состояния Эриксена матч был возобновлён в 21:30 по московскому времени. Датчане продолжили владеть мячом, но во втором тайме стали ослаблять хватку, и на 60-й минуте Похьянпало переправил мяч головой в сетку после навеса с левого края – 0:1.

Конечно, датчанам было не с руки проигрывать, во-первых, дома, во-вторых, финнам, и в-третьих, после того, что произошло с Эриксеном. Но так получалось, что у хозяев никак не подбирались ключи к чужим воротам. На 73-й минуте Поульсен, которому дали проникающую передачу к левому углу вратарской, упал после подката соперника, но Хейбьерг откровенно плохо исполнил пенальти, пробив низом в центральную зону прямо в руки Градецки.

«Алая гвардия» пыталась взять своё за счёт навесов, и мяч нервно мотался по штрафной гостей, однако до ответного гола дело так и не дошло. Сборная Финляндии одержала с отражённым пенальти достаточно сенсационную выездную победу в этом необычном длинном матче, где возникли серьёзные проблемы со здоровьем у Эриксена.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Сборная Финляндии, евро-2020
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Комментарии (8)
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0
Spirit
13 Июня 2021, 00:03

Шансы сборной на третье место понизились!

1
779
12 Июня 2021, 23:12

Финны на что то подобное только и рассчитывали. Бывает.
Плохо то, что, судя по всему, не будет неважности в результате для датчан в игре с нами.

1
Милка
12 Июня 2021, 23:16

Я бы даже уточнил-будет ясность на какой результат датчанам играть. Так как когда достаточно ничьей,то команда может поплыть.
А для нас это плохо

2
kalibr
12 Июня 2021, 23:05

Если не ошибаюсь, по ударам 23-1, и рез 0-1. Финны окончательно запутали группу в борьбе за 2-3 место.
Эриксону здоровья!!!

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2
CELTIC FROST
12 Июня 2021, 22:51

Ну что, варианты с 4-м местом сборной России становятся все более реальными. "Главный аутсайдер" финны набрали 3 очка. Но, как известно, свято место главного аутсайдера пустым не бывает)

1
Милка
12 Июня 2021, 22:40

Даже не знаю кому эта победа на руку(кроме Финляндии само собой)

2
ARTUR
12 Июня 2021, 22:38

жуткий матч ... он не должен были доигрыватся сегодня , Шмейхель пропустил фукса , датчане доминировали весь матч , но видно СОВСЕМ не их день , а сборной России с этими командами будет не менее сложнее чем с бельгийцами , Эриксону ЗДОРОВЬЯ !!! хорошо что все обошлось .

2
Educated Fool
12 Июня 2021, 22:34

вот тебе и Финляндия. Спутала все карты

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