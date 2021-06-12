Приступ Эриксена и отражённый пенальти: Дебютант Финляндия обыграла Данию в сверхдлинном матче

Матч соперников сборной России Дании и Финляндии продлился три с половиной часа из-за предположительно остановки сердца у Кристиана Эриксена.

Датчане, у которых хватает известных имён в составе, точно рассчитывают выйти из группы, и они ведь в своё время даже выигрывали чемпионат Европы – это произошло в 1992 году. Ну а шанс Финляндии в том, что её могут недооценить. Эта сборная впервые попала на крупный турнир, поэтому по умолчанию не может считаться каким-то там фаворитом. Но зато у неё есть супербомбардир Теему Пукки. Да и вообще, реформированная к 2016 году схема европейских чемпионатов открыла новое дыхание для малозаметных раньше сборных. Вспомните, например, как выступили на Евро во Франции пять лет назад команды Уэльса, Венгрии, Исландии и Северной Ирландии.

Кстати, в отчётном матче сборная Дании играла же у себя дома, что было для неё дополнительной мотивацией действовать первым номером. «Алая гвардия» создала за сорок минут первого тайма несколько шансов, которые можно охарактеризовать как нечто среднее между полумоментами и настоящими моментами. На седьмой минуте Градецки первый раз серьёзно вступил в игру, отразив плотный удар Брайтвайта. Через несколько минут финский вратарь парировал выстрел головой от Хейбьерга. Вскоре Делейни выполнил попытку на дальней штанге после розыгрыша углового – выше створа. На 26-й минуте хозяева вывели на чужие ворота Брайтвайта, который с левого полуфланга тоже не попал в ворота.

Команда Каспера Хьюлманда не преуспевала в открытии счёта, но у неё, как казалось, был впереди в распоряжении ещё целый второй тайм, не считая нескольких последних минут первого. Однако произошла внештатная ситуация, из-за которой матч был прерван. Эриксен, которому предназначался вброс аута на левом фланге, вдруг упал без контакта с кем-либо из других футболистов…

И ладно бы просто упал, но у него заплелись ноги, он потерял сознание. Реанимационные мероприятия, а Кристиану стали делать даже непрямой массаж сердца, не помогали. Игроки сборной Дании собрались вокруг него, переживая за товарища, а на бровке жену Эриксена успокаивали Кьяер и Шмейхель. Вскоре команды и официальные лица ушли в подтрибунку, а Эриксена увезли туда и впоследствии в госпиталь в кислородной маске, но всё-таки в сознании.

Более часа болельщики находились в неведении относительно того, что будет с матчем дальше. Возникла ошибочная информация о переносе оставшегося времени игры на воскресный полдень, которая была опровергнута. В итоге после объявления о стабилизации состояния Эриксена матч был возобновлён в 21:30 по московскому времени. Датчане продолжили владеть мячом, но во втором тайме стали ослаблять хватку, и на 60-й минуте Похьянпало переправил мяч головой в сетку после навеса с левого края – 0:1.

Конечно, датчанам было не с руки проигрывать, во-первых, дома, во-вторых, финнам, и в-третьих, после того, что произошло с Эриксеном. Но так получалось, что у хозяев никак не подбирались ключи к чужим воротам. На 73-й минуте Поульсен, которому дали проникающую передачу к левому углу вратарской, упал после подката соперника, но Хейбьерг откровенно плохо исполнил пенальти, пробив низом в центральную зону прямо в руки Градецки.

«Алая гвардия» пыталась взять своё за счёт навесов, и мяч нервно мотался по штрафной гостей, однако до ответного гола дело так и не дошло. Сборная Финляндии одержала с отражённым пенальти достаточно сенсационную выездную победу в этом необычном длинном матче, где возникли серьёзные проблемы со здоровьем у Эриксена.

Кирилл Иванцов