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​Врач «Интера»: «Ничего не намекало на проблемы у Эриксена»

13 Июня 2021, 15:43,

Врач «Интера» Пьеро Вольпи дал комментарий по поводу ситуации с Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание в матче сборных Дании и Финляндии. СМИ писали, что футболист перенёс остановку сердца. В настоящий момент Эриксен находится в больнице, его состояние стабильно.

«Это был тяжёлый час не только для меня, но и для всей семьи «Интера». В ближайшие дни Эриксену предстоит пройти дополнительное обследование, но самое главное, что он чувствует себя хорошо. Ни разу не было эпизода, который хотя бы отдалённо намекнул на какие-либо проблемы у Эриксена – ни когда он выступал за «Тоттенхэм», ни в «Интере». В Италии строгий контроль», - рассказал врач La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Пьеро Вольпи
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