«Тоттенхэм» отреагировал на публикацию Эриксена

Лондонский «Тоттенхэм» отреагировал на первый пост датского полузащитника Кристиана Эриксена после госпитализации из-за остановки сердца. Инцидент произошел во время матча против сборной Финляндии на чемпионате Европы-2020.

«Скорейшего выздоровления, Кристиан. Мы с тобой», - гласит сообщение пресс-службы английского клуба в «Твиттере».

Напомним, что поединок завершился поражением Дании со счетом 0:1. Следующий матч команда проведет против Бельгии 16 июня.

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