​Эриксена признали лучшим игроком матча Дания – Финляндия

Полузащитник Кристиан Эриксен был признан лучшим футболистом субботнего матча между сборными Дании и Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Следует напомнить, что в концовке первого тайма Эриксен внезапно потерял сознание и упал. Медики начали предпринимать реанимационные действия. Непрямой массаж сердца косвенно подтверждает информацию СМИ о перенесённой игроком остановке сердца. К счастью, Эриксен пришёл в себя и был срочно госпитализирован. Сейчас его состояние стабильно.

Матч Дания – Финляндия был возобновлён почти через два часа после приостановки. Финны победили со счётом 1:0.