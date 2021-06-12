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​Эриксена признали лучшим игроком матча Дания – Финляндия

12 Июня 2021, 23:38,

Полузащитник Кристиан Эриксен был признан лучшим футболистом субботнего матча между сборными Дании и Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Следует напомнить, что в концовке первого тайма Эриксен внезапно потерял сознание и упал. Медики начали предпринимать реанимационные действия. Непрямой массаж сердца косвенно подтверждает информацию СМИ о перенесённой игроком остановке сердца. К счастью, Эриксен пришёл в себя и был срочно госпитализирован. Сейчас его состояние стабильно.

Матч Дания – Финляндия был возобновлён почти через два часа после приостановки. Финны победили со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
13 Июня 2021, 00:22

По наигранному времени таки да, на это похоже... А учитывая сам факт произошедшего, унылое количество моментов для обоих команд и их реализацию, другого подходящего кандидата и не предвидится. Надеюсь, что это ещё не последний матч для Кристиана в карьере.

1
Милка
12 Июня 2021, 23:49

Слава Богу,что не посмертно(черный юмор) .
Датчанам теперь кровь из носу нужно выходить из группы. За себя и того парня

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