​Кардиолог, работавший с Эриксеном, высказался о ситуации с игроком

Футбольная Европа продолжает переживать за здоровье полузащитника Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в матче Дания – Финляндия на Евро. Эриксен пришёл в себя и даже общался с партнёрами по команде по видеосвязи. Датские СМИ писали о том, что игрок перенёс остановку сердца.

Доктор Санджай Шарма из Лондонского университета Святого Георгия, который работал с Эриксеном во время его выступлений за «Тоттенхэм», дал комментарий по эпизоду.

«Я подумал: «Боже мой! Неужели мы что-то упустили?». Но я проверил результаты тестов, там всё идеально. С того дня, как мы подписали с ним контракт, мы тестировали Эриксена каждый год. Все тесты до 2019 года были нормальными. Я могу поручиться, ведь это я их проводил», - сказал доктор The Mail on Sunday.

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