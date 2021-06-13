​Кардиолог, работавший с Эриксеном, высказался о ситуации с игроком

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13 Июня 2021, 10:58,
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Футбольная Европа продолжает переживать за здоровье полузащитника Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в матче Дания – Финляндия на Евро. Эриксен пришёл в себя и даже общался с партнёрами по команде по видеосвязи. Датские СМИ писали о том, что игрок перенёс остановку сердца.
Доктор Санджай Шарма из Лондонского университета Святого Георгия, который работал с Эриксеном во время его выступлений за «Тоттенхэм», дал комментарий по эпизоду.
«Я подумал: «Боже мой! Неужели мы что-то упустили?». Но я проверил результаты тестов, там всё идеально. С того дня, как мы подписали с ним контракт, мы тестировали Эриксена каждый год. Все тесты до 2019 года были нормальными. Я могу поручиться, ведь это я их проводил», - сказал доктор The Mail on Sunday.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен