Эриксен опубликовал первый пост после госпитализации

Датский хавбек Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца во время поединка стартового тура Евро-2020 против команды Финляндии, опубликовал первый пост в «Инстаграме» после случившегося.

«Всех приветствую. Огромная благодарность за ваши сообщения. Для меня и моей семьи это было очень важно. Со мной все хорошо, я в порядке. Осталось пройти несколько обследований в госпитале. Буду болеть за сборную Дании в предстоящих играх. Играйте за нашу страну», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в первом туре Дания потерпела поражение от Финляндии со счетом 0:1.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру