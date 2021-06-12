​Агент Эриксена рассказал о состоянии футболиста

Кристиан Эриксен был доставлен в госпиталь после того, как во время матча Дания – Финляндия он внезапно рухнул на газон. Судя по информации датских СМИ, Эриксен перенёс остановку сердца.

Агент футболиста Мартин Шутс в эфире NPO Radio1 рассказал о состоянии Эриксена. Перед этим агент пообщался с отцом Кристиана.

«Кристиан Эриксен дышит и может говорить», - высказался агент.

Ранее Датская футбольная федерация сообщала, что Кристиан Эриксен проходит обследование в госпитале.

Судьба приостановленного матча Дания – Финляндия до сих пор не определена. УЕФА должен объявить решение в ближайшие минуты.