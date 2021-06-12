​Агент Эриксена рассказал о состоянии футболиста

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12 Июня 2021, 21:07,
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Кристиан Эриксен был доставлен в госпиталь после того, как во время матча Дания – Финляндия он внезапно рухнул на газон. Судя по информации датских СМИ, Эриксен перенёс остановку сердца.
Агент футболиста Мартин Шутс в эфире NPO Radio1 рассказал о состоянии Эриксена. Перед этим агент пообщался с отцом Кристиана.
«Кристиан Эриксен дышит и может говорить», - высказался агент.
Ранее Датская футбольная федерация сообщала, что Кристиан Эриксен проходит обследование в госпитале.
Судьба приостановленного матча Дания – Финляндия до сих пор не определена. УЕФА должен объявить решение в ближайшие минуты.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
Слава богу. Пускай это конец карьеры, но главное жизнь.