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​Агент Эриксена рассказал о состоянии футболиста

12 Июня 2021, 21:07,

Кристиан Эриксен был доставлен в госпиталь после того, как во время матча Дания – Финляндия он внезапно рухнул на газон. Судя по информации датских СМИ, Эриксен перенёс остановку сердца.

Агент футболиста Мартин Шутс в эфире NPO Radio1 рассказал о состоянии Эриксена. Перед этим агент пообщался с отцом Кристиана.

«Кристиан Эриксен дышит и может говорить», - высказался агент.

Ранее Датская футбольная федерация сообщала, что Кристиан Эриксен проходит обследование в госпитале.

Судьба приостановленного матча Дания – Финляндия до сих пор не определена. УЕФА должен объявить решение в ближайшие минуты.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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Комментарии (1)
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Zenituwka
12 Июня 2021, 21:29

Слава богу. Пускай это конец карьеры, но главное жизнь.

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