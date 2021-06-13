​Опубликована свежая информация о состоянии Эриксена

Датская федерация футбола опубликовала свежую информацию о состоянии полузащитника национальной сборной Кристиана Эриксена. Футболист остаётся в больнице под наблюдением специалистов. Он будет проходить дальнейшее обследование. Отмечается, что воскресным утром Эриксен общался с представителями федерации и передал привет команде.

Напомним, в игре Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание. Сообщалось о том, что футболист перенёс остановку сердца.

Матч Дания – Финляндия был возобновлён почти через два часа после инцидента. Финны победили со счётом 1:0.