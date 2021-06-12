Роналду отреагировал на ситуацию с Эриксеном

Звёздный португальский форвард Криштиану Роналду отреагировал на ситуацию с Кристианом Эриксеном. Полузащитник сборной Дании, как известно, был госпитализирован. Во время матча против Финляндии он рухнул на поле, потеряв сознание. Предположительно, Эриксен перенёс остановку сердца.

«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьёй. Мир футбола объединяется в надежде на хорошие новости. Я рассчитываю вскоре увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!» - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Ранее агент Кристиана Эриксена рассказал, что футболист самостоятельно дышит и даже разговаривает. Сообщалось, что Эриксен даже связывался с игроками сборной Дании.