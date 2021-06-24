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BBC получил свыше 6 тысяч жалоб на трансляцию инцидента с Эриксеном

24 Июня 2021, 23:48,
Британский канал BBC получил 6 417 жалоб на продолжение показа инцидента с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, у которого 12 июня случилась остановка сердца во время матча против сборной Финляндии.

Подавшие свой протест люди жалуются на то, что канал не перестал транслировать то, как медслужба оказывала помощь игроку, хотя это для многих могло показаться неприемлемым.

Телеканал уже дал официальный ответ на возникшее недовольство, отметив, что трансляция находилась под контролем УЕФА, и он ничего не могли предпринять. Кроме того, BBC принес извинения за возможный причиненный дискомфорт зрителям, утверждает The Athletic.

В данный момент игрок миланского «Интера» уже выписан из больницы, но врачи внедрили ему дефибрилляторный имплант, который необходим после подобного  сердечного приступа.

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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Сборная Финляндии, Bbc
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