​«Алая гвардия» хочет оставить Россию без плей-офф: присматриваемся к сборной Дании

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает присматриваться к командам, которые в обозримом будущем выступят на чемпионате Европы. В очередном выпуске этого цикла материалов мы поговорим о сборной Дании.

Путь на Евро

Сборная Дании на чемпионат Европы квалифицировалась напрямую через отборочный цикл. «Алая гвардия» не проиграла ни одного из восьми матчей отбора, но сразу половину игр завершила вничью. Как следствие, датчане заняли второе место в группе, на один балл отстав от команды Швейцарии и на три балла опередив команду Ирландии.

М Команда И В Н П РМ О 1 Швейцария 8 5 2 1 19:6 17 2 Дания 8 4 4 0 17:6 16 3 Ирландия 8 3 4 1 7:5 13 4 Грузия 8 2 2 4 7:11 8 5 Гибралтар 8 0 0 8 3:31 0

Датская национальная команда выступит на чемпионате Европы девятый раз и впервые с 2012 года. Лучшего результата на континентальном футбольном форуме «алая гвардия» добилась в 1992 году. Та история получилась удивительной и уникальной. Датчане не должны были ехать на Евро, но уже перед стартом турнира заменили Югославию, которую исключили по политическим причинам. В итоге «алая гвардия» выиграла этот чемпионат Европы, одолев в финале сборную Германии с результатом 2:0.

Команда

Игрок Клуб Вратари Каспер Шмейхель Лестер Йонас Лёссль Мидтьюлланд Фредерик Рённов Шальке Защитники Йоаким Андерсен Фулхэм Янник Вестергор Саутгемптон Симон Кьер Милан Йоаким Мехле Аталанта Андреас Кристенсен Челси Матиас Йёргенсен Копенгаген Йенс Ларсен Удинезе Николай Бойлесен Копенгаген Полузащитники Роберт Сков Хоффенхайм Томас Дилейни Боруссия Д Кристиан Эриксен Интер Кристиан Нёргор Брентфорд Даниэль Васс Валенсия Пьер-Эмиль Хёйбьерг Тоттенхэм Матиас Йенсен Брентфорд Андерс Кристиансен Мальме Нападающие Мартин Брейтуэйт Барселона Андрес Сков Ольсен Болонья Каспер Дольберг Ницца Миккель Дамсгор Сампдория Йонас Винд Копенгаген Юссуф Поульсен РБ Лейпциг Андреас Корнелиус Парма

Как видим, большинство футболистов сборной Дании выступают в топовых европейских чемпионатах. Только четыре игрока в итоговой заявке «алой гвардии» играют в местной Суперлиге. Три из них представляют клуб «Копенгаген».

Звезда

Главная звезда сегодняшней сборной Дании – полузащитник Кристиан Эриксен. После шести с половиной ударных лет в «Тоттенхэме» в начале 2020 года датчанин перебрался в «Интер». Поначалу дела Эриксена в Серии А складывались плохо, ведь он никак не вписывался в систему игры Антонио Конте. В начале 2021 года ситуация изменилась, и Кристиан вдруг стал игроком основной обоймы «нерадзурри». Переломным был момент в кубковом четвертьфинале против «Милана», когда Эриксен вышел на замену на 88-й минуте и в компенсированное время принёс «Интеру» победу, классно пробив со штрафного. С тех пор датский футболист регулярно получал игровое время и помог команде завоевать Скудетто.

Тренер

Сборную Дании на чемпионат Европы вывел Оге Харейде. Он должен был покинуть тренерский мостик команды после континентального футбольного форума, но перенос турнира из-за пандемии не позволил специалисту выступить с «алой гвардией» на Евро, ведь контракт с новым наставником уже был подписан.

С 1 августа 2020 года главным тренером датской сборной является Каспер Хьюлманд. Это достаточно молодой 49-летний специалист, который в 2012 году сенсационно привёл скромный «Норшелланн» к первому в истории клуба титулу чемпиона Дании. Под руководством Хьюлманда сборная Дании к текущей минуте провела 12 матчей – 8 побед, 2 ничьи, 2 поражения. Специалисты отмечают тот факт, насколько здорово «алая гвардия» Хьюлманда работает в прессинге.

Календарь и цели

Дата Матч 12 июня Дания - Финляндия 17 июня Дания - Бельгия 21 июня Россия - Дания

Сборная Дании обладает достаточно крепким составом. В составе команды хватает футболистов высокого уровня, выступающих в топовых чемпионатах. Кроме того, «алая гвардия» все три игры групповой стадии проведёт на своём поле в Копенгагене. Наверняка датчане могут ставить задачу не просто выйти в плей-офф, а добраться до четвертьфинала.

Прогноз

Как нам кажется, сборная Дании будет бороться со сборными России и Финляндии за второе место в группе В. По подбору футболистов датчане превосходят обоих своих конкурентов, плюс может сказаться фактор своего поля. Поставим сборную Дании на 2 место в группе.

Представление команд Евро-2020