Вопрос дня: Надо ли было в субботу доигрывать матч между Данией и Финляндией

В субботу матч чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии едва не привёл к трагедии. Полузащитник хозяев Кристиан Эриксен был на грани смерти, но врачи сумели спасти ему жизнь. В итоге игра была продолжена, и датчане проиграли. Один из главных вопросов состоит в том, надо ли было доигрывать поединок в субботу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет по этому поводу.

Произошедшее с Кристианом Эриксеном стало главной темой начала чемпионата Европы. Датчанин был в буквальном смысле между жизнью и смертью, когда у него остановилось сердце. К счастью, врачи смогли спасти полузащитника. Позже Эриксена доставили в больницу, где он был стабилизирован. После этого было принято доиграть матч между сборными Дании и Финляндии, и в тоге это обернулось поражением хозяев 0:1.

Если бы датчане отказались играть в субботу, их бы все поняли. Конечно, они не могли сконцентрированы на игре, так что никто бы и слова ни сказал. Тем не менее, все понимают, что организаторам было выгоднее доиграть поединок в субботу. Перенос бы создал много проблем. Тут и ряд логистических проблем, ведь пришлось бы задерживаться финнам, судьям и другим официальным лицам в Копенгагене ещё на день. Не очень понятно, как со всеми вещателями договариваться о новом временном слоте для трансляции. То есть понятно – назвать им время, но у всех каналов есть сетка, в соответствии с которой продана реклама.

Последнее слово точно было за датчанами, но в УЕФА явно надеялись, что хозяева готовы будут продолжить матч. В противном случае было бы сразу объявлено, что поединок прерван. Вместо этого все ждали новости из больницы в надежде, что Эриксен придёт в себя, а это уже подтолкнёт датчан играть. Сейчас в медиа сообщается, что полузащитник сам попросил своих партнёров продолжить встречу. Возможно, это так, но конечно решение в любом случае было не за ним.

При этом надо ведь вспомнить, что в минувшем сезоне УЕФА перенёс доигровки на следующий день матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир», когда матч был прерван из-за якобы расистского замечания. Тогда это было признано достаточной причиной. Кончено, это другой турнир, там другие условия, и в Лиге чемпионов сделать подобное проще. Однако сам факт остаётся как ни крути.

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Сложно говорить, как бы закончился матч между сборными Дании и Финляндии, будь он сыгран в воскресенье. Хозяева поля играли намного лучше соперника, имели кучу шансов забить, и им просто дико не повезло. «Суоми» нанесли один удар по воротам, который стал голевым, в то время как датчане даже пенальти не забили. Так что исход поединка сложно списать исключительно на психологический фактор.

Важнее другой момент – этический. Должен ли был УЕФА вообще разрешать доигрывать в субботу матч? Чемпионат Европы позиционируется как праздник футбола, но в этот день вся торжественная атмосфера улетучилась. Все смотрели футбол, но, на всякий случай, обновляли новостные ленты. Гнетущая атмосфера чувствовалась, и она точно мешала наслаждаться футболом в полной мере.

Мы все смотрим футбол, чтобы получать удовольствие, но в субботу вместо этого мы увидели одно из самых страшных реалити-шоу, возможно, в истории всего телевидения. После этого было очень тяжело смотреть доигровку поединка. Любое столкновение, любое падение футболиста вызывало этот страшный флэшбек в памяти. Думаю, что в субботу даже в самой Финляндии не все смогли в полной мере испытать радость от этой победы.

Тем не менее, матч уже сыгран, и уже ничего не изменить. Однако, возможно, УЕФА на будущее надо выработать четкий алгоритм действий на такой случай, чтобы не решать всё в отдельном порядке.

Андрей Центров