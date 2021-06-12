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​УЕФА объяснил решение доиграть матч Дания – Финляндия в субботу

12 Июня 2021, 21:21,

Ожидалось, что матч между сборными Дании и Финляндии, прерванный из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, не будет доигран в субботу. И всё же команды завершат матч в этот же день – он возобновится в 21:30 по московскому времени.

На сайте УЕФА говорится о том, что решение доиграть матч в субботу было принято по просьбе обеих команд.

Сборные Дании и Финляндии проведут четыре минуты первого тайма, после чего пройдёт перерыв длиной в пять минут. Переведя дух, футболисты начнут второй тайм.

Следить за матчем Дания – Финляндия можно в подробной трансляции в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Сборная Финляндии
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