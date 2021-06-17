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Эриксену установят дефибриллятор после сердечного приступа

17 Июня 2021, 11:58,

Датскому хавбеку Кристиану Эриксену, перенесшему сердечный приступ в стартовом поединке чемпионате Европы-2020 против команды Финляндии (0:1), установят дефибриллятор. Об этом рапортует датский футбольный союз в «Твиттере».

Напомним, что в концовке первого тайма полузащитник потерял сознание и рухнул на газон. Игроку была оказана первая медицинская помощь, после чего его унесли на носилках и доставили в больницу.

Спустя несколько дней Эриксен опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте, рассказав о своем самочувствии. Футболист также поблагодарил болельщиков за поддержку.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кристиан Эриксен
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
17 Июня 2021, 12:30

Отличный парень , жаль что карьере финиш , но главное что жив . Здоровья ему .

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