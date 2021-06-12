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​Бегович обрушился с критикой на футбольные власти на фоне ситуации с Эриксеном

12 Июня 2021, 23:46,

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович обрушился с критикой на футбольные власти на фоне ситуации с Кристианом Эриксеном. Датский футболист, как известно, потерял сознание во время матча Евро-2020 и был госпитализирован. СМИ писали о том, что Кристиан перенёс остановку сердца.

Бегович отметил, что в условиях пандемии коронавируса футболисты сталкиваются с невероятно напряжённым графиком и почти не отдыхают.

«Здоровье и благополучие игроков долгое время игнорировались. Провождение всё большего количества игр во всё более сжатые сроки приведёт только к большему числу проблем со здоровьем у футболистов. Надеемся, что власть имущие рано или поздно это заметят», - приводит слова Беговича Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Асмир Бегович
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Комментарии (2)
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1
ингерман
12 Июня 2021, 23:55

он прав

0
beorn_n
12 Июня 2021, 23:55

Типа хотят получать миллионы и играть 1 матч в месяц?

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