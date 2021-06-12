​Бегович обрушился с критикой на футбольные власти на фоне ситуации с Эриксеном

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович обрушился с критикой на футбольные власти на фоне ситуации с Кристианом Эриксеном. Датский футболист, как известно, потерял сознание во время матча Евро-2020 и был госпитализирован. СМИ писали о том, что Кристиан перенёс остановку сердца.

Бегович отметил, что в условиях пандемии коронавируса футболисты сталкиваются с невероятно напряжённым графиком и почти не отдыхают.

«Здоровье и благополучие игроков долгое время игнорировались. Провождение всё большего количества игр во всё более сжатые сроки приведёт только к большему числу проблем со здоровьем у футболистов. Надеемся, что власть имущие рано или поздно это заметят», - приводит слова Беговича Daily Mail.