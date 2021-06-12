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​Матч Дания – Финляндия возобновился

12 Июня 2021, 21:33,

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии возобновился.

Как известно, матч был приостановлен из-за ситуации с Кристианом Эриксеном. Футболист упал на газон без контакта с противниками. СМИ в Дании информировали о перенесённой Эриксеном остановке сердца. В настоящий момент состояние Эриксена стабильно, он может дышать и разговаривать. 

Команды Дании и Финляндии возобновили борьбу после паузы, которая продлилась более полутора часов.

Следить за событиями матча Дания – Финляндия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Сборная Финляндии
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Комментарии (1)
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ATAMAN
12 Июня 2021, 21:48

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