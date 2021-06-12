​Матч Дания – Финляндия возобновился

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии возобновился.

Как известно, матч был приостановлен из-за ситуации с Кристианом Эриксеном. Футболист упал на газон без контакта с противниками. СМИ в Дании информировали о перенесённой Эриксеном остановке сердца. В настоящий момент состояние Эриксена стабильно, он может дышать и разговаривать.

Команды Дании и Финляндии возобновили борьбу после паузы, которая продлилась более полутора часов.

Следить за событиями матча Дания – Финляндия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.