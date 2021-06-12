​Матч Дания – Финляндия возобновился

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12 Июня 2021, 21:33,
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Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии возобновился.
Как известно, матч был приостановлен из-за ситуации с Кристианом Эриксеном. Футболист упал на газон без контакта с противниками. СМИ в Дании информировали о перенесённой Эриксеном остановке сердца. В настоящий момент состояние Эриксена стабильно, он может дышать и разговаривать.
Команды Дании и Финляндии возобновили борьбу после паузы, которая продлилась более полутора часов.
Следить за событиями матча Дания – Финляндия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Сборная Финляндии
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