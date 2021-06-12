​Матч Дания – Финляндия, вероятно, не возобновится

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12 Июня 2021, 20:06,
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Ужасная ситуация с Кристианом Эриксеном привела к приостановке матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. Напомним, что Эриксен в обычной ситуации оказался на газоне. Медики тотчас же приступили к реанимационным мероприятиям.
«Матч приостановлен из-за чрезвычайной медицинской ситуации», - такое сообщение в настоящий момент можно увидеть на сайте УЕФА.
СМИ говорят о том, что с большой долей вероятности матч в субботу не возобновится. На стадионе всех фанатов призвали оставаться на своих местах до дальнейшего уведомления.
На момент остановки матча на табло в Копенгагене горели нули.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
Черт с ним матчем, черт с ним футболом.
Эриксен живи.
Полностью согласен!