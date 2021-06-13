​С игроками и тренерами сборной Дании проведена психологическая работа

В субботу сборная Дании проиграла Финляндии со счётом 0:1. Матч был омрачён ситуацией с Кристианом Эриксеном. Полузащитник без какой-либо причины упал на газон, и медики стали предпринимать реанимационные действия. Датские СМИ писали о том, что Эриксен перенёс остановку сердца.

В заявлении Федерации футбола Дании говорится о том, что футболисты и тренеры национальной команды получили кризисную помощь. Очевидно, речь идёт о проведённой психологической работе.

Отметим, что вскоре после пропущенного гола был заменён капитан сборной Дании Симон Кьяер. После игры тренер заявил, что Кьяер не мог продолжать игру из-за переживаний по поводу Эриксена.

В настоящий момент Кристиан Эриксен остаётся в больнице, его состояние стабильно.