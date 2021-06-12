​Матч Дания – Финляндия прерван из-за жуткой ситуации с Эриксеном

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12 Июня 2021, 19:48,
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Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии был прерван в конце первого тайма. Полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание.
Судя по всему, случилось что-то очень серьёзное. На газон вынеси носилки, а медики стали делать что-то очень похожее на массаж сердца. При этом Эриксена окружили футболисты, чтобы никто ничего не мог увидеть. На глазах всех игроков слёзы.
Следить за матчем между сборными Дании и Финляндии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
⚽ У Эриксена на поле произошла остановка сердца
⚽ Состояние Эриксена стабильно, новая информация появится в 20:45
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
ГОСПОДИ ПОМОГИ!!!!!
не дай Бог...надеюсь что все обойдется....
Дай Бог все будет хорошо...
спаси Господи Эриксена