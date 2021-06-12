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​Матч Дания – Финляндия прерван из-за жуткой ситуации с Эриксеном

12 Июня 2021, 19:48,

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии был прерван в конце первого тайма. Полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание. 

Судя по всему, случилось что-то очень серьёзное. На газон вынеси носилки, а медики стали делать что-то очень похожее на массаж сердца. При этом Эриксена окружили футболисты, чтобы никто ничего не мог увидеть. На глазах всех игроков слёзы. 

Следить за матчем между сборными Дании и Финляндии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. 

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

⚽ У Эриксена на поле произошла остановка сердца

⚽ Состояние Эриксена стабильно, новая информация появится в 20:45

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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Комментарии (6)
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0
ЯРЫЙ БРЮС
12 Июня 2021, 20:28
я в шоке ! поправляйся , боец
2
White_Shark
12 Июня 2021, 20:07
Кристиан, держись! Возвращайся!
2
Sanich-San
12 Июня 2021, 20:06

ГОСПОДИ ПОМОГИ!!!!!

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2
старый ХЬЮ
12 Июня 2021, 20:06

не дай Бог...надеюсь что все обойдется....

1
ILLNAT
12 Июня 2021, 20:02

Дай Бог все будет хорошо...

4
Dimauskas
12 Июня 2021, 19:58

спаси Господи Эриксена

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