​Матч Дания – Финляндия прерван из-за жуткой ситуации с Эриксеном

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии был прерван в конце первого тайма. Полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание.

Судя по всему, случилось что-то очень серьёзное. На газон вынеси носилки, а медики стали делать что-то очень похожее на массаж сердца. При этом Эриксена окружили футболисты, чтобы никто ничего не мог увидеть. На глазах всех игроков слёзы.

Следить за матчем между сборными Дании и Финляндии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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⚽ У Эриксена на поле произошла остановка сердца

⚽ Состояние Эриксена стабильно, новая информация появится в 20:45