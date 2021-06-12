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​Сборная России выразила поддержку потерявшему сознание в матче чемпионата Европы Эриксену

12 Июня 2021, 20:34,

Второй день чемпионата Европы был омрачён ситуацией с Кристианом Эриксеном. Во время матча против Финляндии полузащитник сборной Дании рухнул на газон. Медицинская служба мгновенно среагировала на ситуацию, хотя некоторые игроки не могли сдерживать слёз.

Сборная России поддержала Кристиана Эриксена.

«Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что все обойдется», - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Ранее появилась информация, что Кристиана Эриксена увезли со стадиона в сознании. В настоящий момент футболист находится в госпитале, его состояние стабильно.

Матч Дания – Финляндия пока приостановлен.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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