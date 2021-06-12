​Эриксена увезли со стадиона на скорой помощи

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12 Июня 2021, 20:12,
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Матч между сборными Дании и Финляндии вряд ли будет доигран в субботу. В конце первого тайма Кристиан Эриксен упал на газон без кого-либо контакта. Датского полузащитника принялись реанимировать медики, после чего его унесли с футбольного поля на каталке.
Ряд авторитетных журналистов пишут в социальных сетях о том, что Эриксена увезли со стадиона в Копенгагене на машине скорой помощи. Футболист отправлен в ближайший госпиталь.
В настоящий момент УЕФА говорит о том, что матч «приостановлен». В ближайшее время должна появиться дополнительная информация.
Матч был приостановлен при нулевом счёте на табло.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен