​Эриксена увезли со стадиона на скорой помощи

Матч между сборными Дании и Финляндии вряд ли будет доигран в субботу. В конце первого тайма Кристиан Эриксен упал на газон без кого-либо контакта. Датского полузащитника принялись реанимировать медики, после чего его унесли с футбольного поля на каталке.

Ряд авторитетных журналистов пишут в социальных сетях о том, что Эриксена увезли со стадиона в Копенгагене на машине скорой помощи. Футболист отправлен в ближайший госпиталь.

В настоящий момент УЕФА говорит о том, что матч «приостановлен». В ближайшее время должна появиться дополнительная информация.

Матч был приостановлен при нулевом счёте на табло.

⚽ Эриксена унесли с поля на каталке, завесив полотенцами