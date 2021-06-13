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​Врач сборной Дании прокомментировал эпизод с Эриксеном

13 Июня 2021, 00:13,

Врач сборной Дании Мортен Боэсен на пресс-конференции прокомментировал эпизод с Кристианом Эриксеном. Футболист потерял сознание и рухнул на газон, после чего был экстренно госпитализирован.

«Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но картина быстро изменилась, поэтому мы приступили к непрямому массажу сердца.

Врач стадиона и остальные службы экстренной помощи оказали фантастическую помощь. Благодаря их помощи, мы смогли справиться. Мы вернули Кристиана. Он говорил со мной перед тем, как его отправили в больницу», - приводит слова врача датский BT.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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