​Врач сборной Дании прокомментировал эпизод с Эриксеном

Врач сборной Дании Мортен Боэсен на пресс-конференции прокомментировал эпизод с Кристианом Эриксеном. Футболист потерял сознание и рухнул на газон, после чего был экстренно госпитализирован.

«Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но картина быстро изменилась, поэтому мы приступили к непрямому массажу сердца.

Врач стадиона и остальные службы экстренной помощи оказали фантастическую помощь. Благодаря их помощи, мы смогли справиться. Мы вернули Кристиана. Он говорил со мной перед тем, как его отправили в больницу», - приводит слова врача датский BT.