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Деменко: «Победить Финляндию России будет архисложно»

13 Июня 2021, 12:01,

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результат матча между сборными Дании и Финляндии (0:1) в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я сразу говорил, что Финляндия будет непредсказуемой командой. Вчера они это продемонстрировали против датчан. Финляндия имела один момент за всю игру и забила его. Дания, конечно, контролировала игру, здесь может быть такое стечение обстоятельств просто. Но сборной России будет очень тяжело вскрыть такую оборону финнов. Нашим будет необходима победа против Финляндии, а это будет архисложно.

Я думаю, что случай с Эриксеном психологически повлиял на датчан. Мы видели, как они переживали, как они встали все вместе, это все было искренне. Это, конечно, оставило отпечаток. Даже когда ребята уже поняли, что он пришёл в себя, все равно отпечаток остаётся. Они вышли, бились, создавали моменты, но этот случай повлиял на них. Конечно, Дания сильнее в любом случае и по игре, и по контролю мяча. Но футбол непредсказуем, можно использовать один момент за всю игру и отстоять свою победу», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Дании, Сборная Финляндии, Максим Деменко
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