​Психолог: «УЕФА должен был перенести матч Дания – Финляндия, не спрашивая игроков»

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13 Июня 2021, 15:57,
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Психолог Берит Бро считает, что матч Дания – Финляндия на Евро-2020 не должен был быть доигран в субботу после эпизода с Кристианом Эриксеном.
УЕФА заявлял, что решение продолжить игру было принято по просьбам футболистов обеих команд. Главный тренер сборной Дании заявил, что у его футболистов было два варианта – продолжать игру в субботу или провести её днём в воскресенье.
«Не надо было вообще ничего спрашивать у игроков. Учитывая основы управления в кризисных ситуациях, УЕФА следовало перенести матч. Это был критический инцидент. Все мы, психологи, характеризовали бы этот эпизод как травмирующий. УЕФА пренебрёг своей ответственностью. Игроки не были защищены в этой ситуации», - цитирует Бро датский DR.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Сборная Финляндии
Бред блюстителя сумасшедших)
Критический момент, ппц..
ты на приколе да?
я вчера матч смотрел и сам обадлел от ситуации; а прикинь там там на поле было, все плачут. какой уж тут футбол, надо было переносить
Оказали помощь, унесли, что еще нужно? Помолиться за здравие?
Лицемерие и больше ничего. Вспомнился один рассказ Джека Лондона..
это не растяжение и даже не травма колена, когда оказали помощь и все, ничего страшного
тут на грани жизни и смерти человек
в такой ситуации продолжить играть как ни в чем не бывало может только человек с поломанной психикой
согласен