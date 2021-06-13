​Психолог: «УЕФА должен был перенести матч Дания – Финляндия, не спрашивая игроков»

Психолог Берит Бро считает, что матч Дания – Финляндия на Евро-2020 не должен был быть доигран в субботу после эпизода с Кристианом Эриксеном.

УЕФА заявлял, что решение продолжить игру было принято по просьбам футболистов обеих команд. Главный тренер сборной Дании заявил, что у его футболистов было два варианта – продолжать игру в субботу или провести её днём в воскресенье.

«Не надо было вообще ничего спрашивать у игроков. Учитывая основы управления в кризисных ситуациях, УЕФА следовало перенести матч. Это был критический инцидент. Все мы, психологи, характеризовали бы этот эпизод как травмирующий. УЕФА пренебрёг своей ответственностью. Игроки не были защищены в этой ситуации», - цитирует Бро датский DR.