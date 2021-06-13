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​Психолог: «УЕФА должен был перенести матч Дания – Финляндия, не спрашивая игроков»

13 Июня 2021, 15:57,

Психолог Берит Бро считает, что матч Дания – Финляндия на Евро-2020 не должен был быть доигран в субботу после эпизода с Кристианом Эриксеном.

УЕФА заявлял, что решение продолжить игру было принято по просьбам футболистов обеих команд. Главный тренер сборной Дании заявил, что у его футболистов было два варианта – продолжать игру в субботу или провести её днём в воскресенье.

«Не надо было вообще ничего спрашивать у игроков. Учитывая основы управления в кризисных ситуациях, УЕФА следовало перенести матч. Это был критический инцидент. Все мы, психологи, характеризовали бы этот эпизод как травмирующий. УЕФА пренебрёг своей ответственностью. Игроки не были защищены в этой ситуации», - цитирует Бро датский DR.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Сборная Финляндии
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Комментарии (5)
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1
CERG
13 Июня 2021, 16:16

Бред блюстителя сумасшедших)
Критический момент, ппц..

0
Куляба
13 Июня 2021, 16:25

ты на приколе да?
я вчера матч смотрел и сам обадлел от ситуации; а прикинь там там на поле было, все плачут. какой уж тут футбол, надо было переносить

2
CERG
13 Июня 2021, 16:48

Оказали помощь, унесли, что еще нужно? Помолиться за здравие?
Лицемерие и больше ничего. Вспомнился один рассказ Джека Лондона..

0
Куляба
13 Июня 2021, 17:05

это не растяжение и даже не травма колена, когда оказали помощь и все, ничего страшного
тут на грани жизни и смерти человек
в такой ситуации продолжить играть как ни в чем не бывало может только человек с поломанной психикой

0
ингерман
13 Июня 2021, 16:06

согласен

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