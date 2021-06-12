Матч Дания – Финляндия возобновится в 21:30

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12 Июня 2021, 21:12,
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Матч сборных Дании и Финляндии всё же будет доигран в субботу. Как сообщает Датская федерация футбола, игра возобновится в 21:30 по московскому времени.
Напомним, матч был приостановлен в концовке первого тайма при нулевом счёте на табло. Датский футболист Кристиан Эриксен упал на газон без видимой на то причины. Полузащитника принялись реанимировать, многие участники матча стали плакать. СМИ в Дании пишут, что игрок перенёс остановку сердца.
В настоящий момент Эриксен находится в госпитале. Агент футболиста заявил, что полузащитник может разговаривать и самостоятельно дышать.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Сборная Финляндии
Круто. Ведь чуть ранее говорилось,что перенесут на завтра