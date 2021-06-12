Матч Дания – Финляндия возобновится в 21:30

Матч сборных Дании и Финляндии всё же будет доигран в субботу. Как сообщает Датская федерация футбола, игра возобновится в 21:30 по московскому времени.

Напомним, матч был приостановлен в концовке первого тайма при нулевом счёте на табло. Датский футболист Кристиан Эриксен упал на газон без видимой на то причины. Полузащитника принялись реанимировать, многие участники матча стали плакать. СМИ в Дании пишут, что игрок перенёс остановку сердца.

В настоящий момент Эриксен находится в госпитале. Агент футболиста заявил, что полузащитник может разговаривать и самостоятельно дышать.