​Тренер сборной Дании заплакал на пресс-конференции

Рулевой сборной Дании Каспер Хьюлманд не сдержал слёз, когда общался с журналистами на пресс-конференции.

«Это был тяжёлый вечер. Сегодня нам всем напомнили, что самое важное в жизни – это наши близкие люди, наши семьи, наши друзья. Все мои мысли с Кристианом и его семьёй», - сказал Хьюлманд со слезами на глазах.

«Футболисты ничего не решали, пока мы не узнали, что Эриксен в сознании. Затем у нас было два варианта: доигрывать сегодня или доиграть завтра в полдень. Все согласились продолжать. Было сложно, но не бывает игроков, которые после такого могли бы спокойно пойти домой, поспать, а завтра вернуться. Мы пытались победить, но были эмоционально истощёнными», - сказал тренер.

Напомним, сборная Дании проиграла Финляндии 0:1.

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