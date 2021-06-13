Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Тренер сборной Дании заплакал на пресс-конференции

13 Июня 2021, 00:34,

Рулевой сборной Дании Каспер Хьюлманд не сдержал слёз, когда общался с журналистами на пресс-конференции.

«Это был тяжёлый вечер. Сегодня нам всем напомнили, что самое важное в жизни – это наши близкие люди, наши семьи, наши друзья. Все мои мысли с Кристианом и его семьёй», - сказал Хьюлманд со слезами на глазах.

«Футболисты ничего не решали, пока мы не узнали, что Эриксен в сознании. Затем у нас было два варианта: доигрывать сегодня или доиграть завтра в полдень. Все согласились продолжать. Было сложно, но не бывает игроков, которые после такого могли бы спокойно пойти домой, поспать, а завтра вернуться. Мы пытались победить, но были эмоционально истощёнными», - сказал тренер.

Напомним, сборная Дании проиграла Финляндии 0:1.  

⚽ Все последние новости по ситуации с Кристианом Эриксеном

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Каспер Хьюлманд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов