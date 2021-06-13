​Лукаку плакал перед матчем против России из-за ситуации с Эриксеном

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13 Июня 2021, 09:47,
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал ITV, что перед матчем против России он плакал из-за ситуации со своим партнёром по «Интеру» Кристианом Эриксеном.
«Я был напуган. Я проводил с Эриксеном больше времени, чем со своей семьёй», - поделился эмоциями Лукаку. «Было сложно сыграть после такого. Надеюсь, что Кристиан здоров. Посвящаю это выступление ему».
Напомним, что Ромелу Лукаку оформил дубль в матче против России и был признан лучшим игроком матча. После первого гола нападающий подбежал к телевизионной камере и сказал в неё: «Крис, я люблю тебя».
Датские СМИ писали о том, что Кристиан Эриксен во время матча Дания – Финляндия перенёс остановку сердца.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку, Сборная Дании, Кристиан Эриксен