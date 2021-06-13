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​Врач сборной Дании рассказал об обследовании Эриксена

13 Июня 2021, 16:52,

В воскресенье проходит пресс-конференция по поводу состояния полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

«Эриксен в порядке. Те тесты, которые мы уже успели провести, не выявили никаких проблем. Пока мы не знаем, что случилось», - приводит слова врача сборной Дании Мортена Боэсена датский DR.

Врач сборной Дании подтвердил информацию о том, что Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца.

«Мы достаточно быстро запустили сердце с помощью дефибриллятора», - отметил врач.

Напомним, что матч сборных Дании и Финляндии возобновился после паузы, продлившейся почти два часа. Финны минимально победили – 1:0.


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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